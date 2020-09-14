中国外交部不评论TikTok收购案 表明反对美胁迫交易

中国外交部今天（14日）表明，不评论TikTok在美业务的收购案，但表明反对美国胁迫交易。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，TikTok在美“遭遇围猎”，并指这是典型的政府胁迫交易。

汪文斌说：“我们将坚定支持相关企业维护自身合法权益，坚定维护国际经贸规则。”

他也说，中国敦促美国政府为外国企业战略投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的国际营商环境。

微软今早宣布，TikTok母公司字节跳动表明不会向微软出售TikTok在美业务。据路透社报道，原先与微软联手竞购的美国零售商沃尔玛则说，公司有意投资TikTok在美业务，并会向字节跳动与其他人士进一步接洽。

路透社早前引述知情人士报道，字节跳动放弃出售TikTok在美业务，转而寻求与甲骨文建立合作伙伴关系，借此希望能避免TikTok惨遭美国封杀的命运，同时安抚中国。

中国环球电视网（CGTN）也引述消息人士报道，字节跳动不会将TikTok在美业务出售给甲骨文或微软，也不会将该平台的源代码提供给任何美国公司。

另有消息人士昨天告诉路透社，根据字节跳动的最新提议，甲骨文将成为公司的技术合作伙伴，并负责管理TikTok的美国用户数据。消息人士也称，甲骨文也正为TikTok在美业务持股事宜展开谈判。

TikTok目前将美国用户数据存储在谷歌母公司字母控股（Alphabet）的云存储器内。

知情人士也说，字节跳动的一些主要投资者，包括美国公司大西洋大众（General Atlantic）和红杉资本（Sequoia），也将获得这些业务的少数股权。