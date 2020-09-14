中国8月发往美国集装箱大增19%

美国调查公司Descartes Datamyne9月11日发布的数据显示，8月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比增加10.6％，达到167万5313个（按20英尺集装箱计算），自2004年开始调查以来创出单月历史新高。尽管面对中美摩擦，但为了迎接美国年底促销，来自中国的出口起到了拉动作用。

据日经中文网报道，行业相关人士表示，疫情一度导致供应链断裂和美国消费需求减少，自初春起很多商品滞留在了中国，之所以8月的集装箱出口量创出新高，是因为这些滞留货物正在装船不断运往美国，以迎接年底的促销活动。由于美国政府的经济刺激措施，美国人购买商品的消费开始恢复，但餐饮和服务业依然低迷。

从中国发出的集装箱数量增长19％，达到106万8257个，大幅增长。排在出口量第3位的越南也增长18.5％，达到15万6528个。另一方面，日本因汽车相关货运低迷减少了19.4％，仅为3万3225个。韩国减少6.5％，为15万6528个。

按品类来看，出口量最大的“家具类”增长29.3％。包括个人电脑在内的“机械类”也增长19.9％。家用游戏机作为年底的季节性商品，“玩具和运动器械”增加4.7％。

另一方面，“服装”减少14.9％。中国发出减少18％，产生负面影响。不过由于越来越多的中国服装工厂迁往越南，从越南发出的服装类集装箱数量仅减少4％，呈现复苏态势。“汽车相关”减少2.3％，显得疲软。

由于中国发往美国的运输需求提高，目前的集装箱现货（即时合约）运费也持续上涨。截至9月4日，上海发往美国西海岸的运费（按40英尺集装箱计算）为3758美元。8月7日以后每周都在上涨。重视收益的各集装箱公司持续减少运力，货运空间的短缺迹象正在加强。