美国驻华大使10月离任

美国驻华大使馆官网今天（14日）傍晚通报，美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）将在10月初离任，他于上周向美国总统特朗普确认了这一决定。

通报指布兰斯塔德今天在内部会议中感谢美国驻华使馆与领馆工作人员的辛劳工作，强调他为达成中美第一阶段贸易协议及为国内社群提供可见的成果“感到自豪”。

布兰斯塔德指出，自己与使馆人员的使命始终对美国家庭具有意义，有着“显著地进展”，并且“不会停止完成更多”。

通报也特别赞扬布兰斯塔德在任内成功减少了芬太尼从中国流入美国的数量，指出中国在“经过数月的谈判后”，于2018年将芬太尼及所有延伸物质都列为受管制产品，并称赞这项协议“很可能挽救了成千上万的美国人”。

布兰斯塔德于2017年6月上任，他表示非常荣幸在过去三年又三个月的时间里代表美国总统及美国人民，称“正在重新平衡美中关系”，让其变得“公平及互惠”，从而助力两国的积极成长。

他也表示，自己在任内到访了中国26个省及自治区，并指出如果不是因为冠病疫情，自己会访问中国所有的省级行政区。布兰斯塔德说：“能够认识中国人民，在他们家中与他们会面，聆听他们的个人故事是这份工作伟大的特殊荣幸之一。”

布兰斯塔德在任期间经历了美中建交40年多来，双方争论最激烈的时期。此前，美国总统特朗普与美国国务卿蓬佩奥都在不同场合明示或暗示布兰斯塔德即将卸任。

根据此次通报，布兰斯塔德离任后将返回美国艾奥瓦州。