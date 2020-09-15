安邦保险集团决议解散公司并成立清算组

此前曾被中国监管机构接管的安邦保险集团公司周一稍晚发布拟解散并清算的公告。公告称，集团公司今日召开股东大会，会议决议解散公司，并成立清算组（筹），下一步公司将按照法律法规向中国银保监会申请解散，在取得相关行政许可后及时组织清算。

据路透社报道，2018年2月23日，原中国保监会发布公告，鉴于安邦集团存在违反保险法规定的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，决定对安邦集团实施接管，接管期限一年。2019年2月22日，中国银保监会决定将安邦集团接管期限延长一年。

中国银保监会今年2月22日曾发布公告称，从安邦保险集团拆分新设的大家保险集团有限责任公司已基本具备正常经营能力，银保监会依法结束对安邦集团的接管。

在国新办今日举行的发布会上，中国央行副行长潘功胜提到，防范化解金融攻坚战以来，金融监管部门已经稳妥处置了明天系、安邦系和华信系等具有金融控股公司特征的企业集团；目前安邦系和华信系的处置工作基本完成，明天系的处置工作还在过程中。

天安财险等九家保险、信托、券商和期货公司7月17日被中国银保监会和证监会接管，因有违反保险法规定的经营行为、隐瞒实际控制人或持股比例等。这意味着肖建华曾掌舵的“明天系”旗下的核心金融机构被一网打尽。