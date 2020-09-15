陕西副省长胡明朗履新重庆公安局党委书记

有30余年公安系统经验的陕西副省长胡明朗确认赴任重庆履新，担任重庆市公安局党委书记。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，重庆市政府官网更新领导信息，显示胡明朗已出任重庆市政府党组成员、市公安局党委书记、市委政法委副书记。

此前在9月11日《重庆新闻联播》画面显示，胡明朗出席了当地一次会议，与重庆市副市长李波比邻而坐。

现年53岁的胡明朗在公安系统工作30多年。他1985年成为广西柳州市公安局的一名民警，历经多个基层岗位，2001年底调任河池市，次年任河池市公安局副局长，2008年12月晋升市公安局局长、党委书记，明确为副厅级，2010年初任柳州市公安局局长。胡明朗2013年11月调任广西首府南宁，任市公安局局长。

胡明朗2014年12月离开广西，调职入京，在公安部工作，先后任禁毒局局长和治安管理局局长。

他在2017年5月时任陕西省副省长、公安厅长杜航伟跻身省委常委，兼任政法委书记。7月，胡明朗入陕，出任省政府党组成员、公安厅厅长，次年1月正式获任陕西省副省长。

目前，重庆市政府领导包括：市长唐良智，常务副市长吴存荣，副市长陆克华、屈谦，党组成员胡明朗，副市长李明清、李波、熊雪、郑向东，秘书长欧顺清。