解放军报：一“新型战机”击落17架“敌机”

中国军媒披露，解放军首个换装歼-20的部队“王海大队”飞行员，在空中演习对抗中驾驶新改装的“新型战机”，以“零损伤”的代价一举“击落敌机”17架。

据香港《明报》报道，报道中未提及此“新型战机”型号，但据配图推测应是改装升级的隐形战机歼-20。

中共中央军委机关报《解放军报》14日报道，东部战区空军航空兵某旅“王海大队”年轻飞行员陈鑫浩，面对来自不同方向多批“敌机”的拦截，与战友灵活协同、勇敢出击，在兵力明显处于劣势的情况下，以“零损伤”的代价一举“击落敌机”17架。

“王海大队”大队长杨俊成说，“你很难想到，陈鑫浩驾驶这款新型改装战机飞行时间刚过100小时。这种情形，与抗美援朝战场上的空战情形何其相似。尽管跨越历史的天空，但咱们飞行员骨子里的胜战精神仍然充盈如初：闻战则喜、英勇顽强、敢打必胜、有我无敌！”

王海大队隶属解放军空军航空兵第9旅，驻地位于安徽芜湖，是解放军首个整建制换装歼-20的部队。该大队以志愿军抗美援朝战争的战斗英雄王海命名，王海曾在空战中创下击落击伤敌机29架的记录。

歼-20是中国自主研制的全天候、中远程、重型超音速隐形战斗机，具备精确打击、态势感知和机动能力，主要执行夺取制空权、中远程护航和纵深打击任务。歼-20于2011年首飞，2017年开始在解放军内服役协助训练，2018年正式列装作战部队，有消息称，歼-20近期已换装国产改进型涡扇-10引擎。