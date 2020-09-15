中国驻印大使：中印要和平不要冲突是正确方向

中国驻印度大使孙卫东表示，中印是伙伴而不是对手、是机遇而不是威胁。因此中印要和平，不要冲突。这是推动两国关系重回正轨的正确方向。

中国驻印度大使馆官网14日发表了孙卫东就中印外长双边会见的谈话。孙卫东表示，今年涉边事件发生以来，如何正确把握中印关系的发展方向更显重要。两国领导人曾达成一系列重要共识，其中的一个基本判断就是：中印是伙伴而不是对手、是机遇而不是威胁。因此中印关系要前进，不要后退。这是推动两国关系重回正轨的正确方向。

他说，中印外长会晤达成五点共识，是双方朝着正确方向迈进的重要步骤，将为缓解边境局势、推进双边关系发展提供政治动力。

他引述中国外交部长王毅的话说，中印作为两个相邻大国，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在双边关系的适当位置。

孙卫东强调，两国面临的挑战是战胜疫情、复苏经济、改善民生。越是困难的时候，越要把大局稳固好。只要双方牢牢把握住中印关系的正确方向，就没有过不去的坎。

谈及当下局势，孙卫东说，最近印度政府声明称，印方部队在班公湖以南地区对中方采取了“先发制人”措施，这充分证明了现地存在非法越线并单方面改变边境地区现状的行为。印媒还援引政府消息披露印军两次开枪，1975年以来两国边境的平静首次被枪声打破。

他说，鉴此，王毅在会见中强调，当务之急是立即停止开枪挑衅等违反承诺的危险行为，撤回所有越线人员和装备，尽快脱离接触，推动局势缓和降温。中方支持双方边防部队加强现地对话，解决具体问题，也愿通过外交和军事渠道同印方保持沟通。

关于下一步发展，他说，两国外长同意，随着局势缓和，双方应加快完成新的建立互信措施，维护和增强边境地区的和平安宁。这个解决思路是非常明确的。