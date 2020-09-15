美官员称美驻华大使卸任以协助特朗普竞选

熟悉情况的美国官员周一表示，美国驻中国大使布兰斯塔德将卸任，以协助总统特朗普的连任竞选。

美国驻华大使馆在一份声明中说，布兰斯塔德将于10月初离开北京。

布兰斯塔德此前是美国爱荷华州在任时间最长的州长。爱荷华州位于美国农业带，在帮助特朗普赢得2016年大选中发挥了作用。

据路透社报道，共和党籍总统特朗普在2016年以大约9个百分点的优势赢得爱荷华州，而他的前任民主党人奥巴马在2008年和2012年均赢得该州。特朗普预计将在2020年击败民主党总统候选人拜登轻松拿下该州，但有民调显示，竞争加剧，吸引了美国参议院和总统竞选中的民主党人的资金，民主党人现在认为可以赢得这个州。

知情人士称，布兰斯塔德在爱荷华州担任州长20多年，他在该州的名望对特朗普来说是一项资产。

美国国际战略研究中心贸易专家马修·古德曼（Matthew Goodman）说，“跟以往一样，我猜真正的答案就是最简单的答案：特朗普阵营需要有人帮忙撑住爱荷华州，包括向农户证明特朗普的贸易政策为他们带来了帮助--这并不容易办到。”

特朗普在上周末曾暗示，布兰斯塔德可能加入他的选举阵营，特朗普说，布兰斯塔德将从中国返乡，“因为他想协助选战。”