报告：中国相对克制 中澳关系尚未触及谷底

澳大利亚研究机构认为，中国对澳大利亚目前所采取的措施“相对克制”，如果两国关系恶化，中国有可能对澳大利亚的1500亿澳元（1488.20亿新元）的出口贸易采取更为严厉的行动。

据美国之音报道，总部设在悉尼的澳中关系研究所（ACRI）周一（9月14日）发布的一份报告认为，中方到目前为止所采取的报复措施“相对克制”。虽然中国对澳大利亚对华出口产品牛肉、葡萄酒、煤炭和大麦等采取严厉限制，但在实施这些报复措施的时候，中方总否认是出于针对澳洲推动“病毒源头调查”。

报告说：“按照定义，贸易是互惠互利的交易，这意味着贸易中断会给双方带来成本。”因此中国行动前要考虑相关贸易中断的“经济成本”；要斟酌澳大利亚“进行政治抵制的可能性”、考量中国作为“遵守规则的可靠贸易伙伴的国际声誉”可能受到的影响等。

但是报告判断，如果两国关系恶化，中国当局有可能对澳大利亚的1500亿澳元的出口贸易采取更为严厉的行动。

这份研究报告说，“中国可能对澳大利亚施加比迄今更大的贸易惩罚，” “中国将来可能采取的贸易限制可能会对澳大利亚的出口产生更大的影响。”

报告指出，中国虽然有意控制不使中澳关系失控，而采取谨慎报复行动，但贸易制裁本身就是双边关系恶化的一部分。随着越来越多的制裁措施出台，澳大利亚人对中国的看法将更加负面，他们会更加支持政府对中国采取更加强硬的立场。

这份报告说，针对澳大利亚出口采取行动的事件越来越多，已经促使澳大利亚内部重新思考其对迄今为止最大的贸易伙伴中国的出口的依赖性。

有分析人士认为，澳中关系恶化跟美中全面对抗有一定的相关性。中国之所以对澳大利进行有限度的报复的一个主要原因是不希望在面对美国这个主要“敌人”的同时树敌过多。但是，另一方面，中国之所以敢于因一点小事而对澳大利亚大动干戈，正是因为惹不起美国，而找澳大利亚撒气。

除了在贸易、旅游、留学生等方面给澳大利亚施压外，中国还拘捕了澳大利亚华裔时事评论家杨恒均和中国出生的澳洲籍记者成蕾。美国之音评论说，澳广与澳大利亚财经评论的两名记者上周被迫逃离中国显示出，中国在对待美国盟友方面丝毫不手软。