港媒：民主派已经历四轮拘捕 据悉初选是下个雷区

香港媒体统计，自香港国安法6月30日晚生效至今，香港警察针对民主派至少作出过四轮拘捕行动。对于下一轮拘捕会涉及哪些事件，哪些人，建制派有消息指，民主派初选是其中一个“雷区”。

据香港01报道，港警迄今为止的拘捕行动包括，7月29日引用国安法拘捕四名前独派组织学生动源成员；8月10日引用国安法拘捕壹传媒创办人黎智英、搜查《苹果日报》大楼，再于当晚拘捕前香港众志成员周庭；8月26日拘捕民主党立法会议员许智峰、林卓廷，后者被控于去年元朗7.21事件中触犯暴动罪；9月6日以殖民地时代的古旧法例“煽动文字罪”拘捕“人民力量”副主席谭得志。

至于下一轮拘捕会涉及哪些事件，哪些人，建制派有消息指，民主派初选是其中一个“雷区”。

7月11日及12日举行的民主派立法会初选，由占中发起人戴耀廷、前立法会议员区诺轩负责牵头，民主动力召集人赵家贤协调，香港民意研究所提供技术支援。选举前一天，警方以有人涉及不诚实使用电脑为由，搜查香港民研的办公室。但最终初选如期举行，有逾60万人投票，其中多名抗争派于初选出线。

中联办和港澳办先后于7月13日和14日批评初选。中联办表示，“严厉谴责反对派政团罔顾有关法律和特区政府警告，执意开展非法‘初选’，坚定支持特区政府深入调查、依法查处。”港澳办更指，初选“是对香港特别行政区选举的非法操控，是对香港基本法和香港国安法的公然挑战”。

消息人士透露，中联办和港澳办已开腔，相关单位料会加紧调查，即使经调查后发现与国安法无关，可能也会像谭得志案一样，“研究证据后改以其他控罪拘捕”。

该人士补充说，主力牵头初选的民主派前立法会议员及教授级学者，二人份外受关注。在北京眼中，前者与前众志成员黄之锋、周庭及现已流亡海外的罗冠聪“关系密切”，后者曾发动占中，他们都被列为重点对象。