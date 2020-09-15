中国长征11号完成海上发射卫星 据称火箭飞越台湾上空

中国大陆在黄海海域用长征11号海射运载火箭，采取“一箭九星”方式卫星送入预定轨道.

据中国大陆央视新闻报道，中国大陆在黄海用长征11号海射运载火箭，将“吉林一号”高分03-1组卫星送入预定轨道，发射获得成功。

“吉林一号”高分03-1组卫星由长光卫星技术有限公司研制，其中包括“哔哩哔哩视频卫星”、“‘央视频号’卫星”在内的三颗视频成像模式卫星和六颗推扫成像模式卫星，主要用于获取高分辨率可见光推扫影像和视频影像，将为中国大陆国土资源普查、城市规划、灾害监测等提供遥感服务。

新京报评论说，这是长征11号火箭的首次海上商业化应用性发射，进一步验证了海上发射的可靠性，也标志着长征11号火箭海上发射常态化时代的到来。此次任务是长征11号火箭执行的第二次海上发射任务。长征11号2019年6月5日将七颗卫星送入预定轨道，标志着海上发射技术取得重大突破。

另据台湾的《联合报》报道，大陆军事媒体帐号“CHINA航天”昨天在微博附上了长征火箭发射后的航迹图，显示火箭自黄海的海上发射基地发射后，整流罩及第一节火箭等，将会坠落在东海海域，火箭接着持续向南飞行，并且会自北而南穿越台湾本岛上空，再往南中国海上空飞去。

大陆军事媒体帐号“CHINA航天”在微博附上火箭发射后的航迹图，并标注：“从中国大陆台湾岛上空飞过”。（“CHINA航天”微博）

对本次发射任务，“CHINA航天”还特别标注：“从中国大陆台湾岛上空飞过”。