狗不理：解除与王府井店加盟店合作

“狗不理”北京王府井店上周就微博博主发布视频评论而报警引发热议。狗不理集团今天凌晨发布声明称，该店面对消费者评价擅自处理且严重不妥，决定从即日起解除与该店加盟方的合作。

据《每日经济新闻》报道，声明指出，狗不理王府井店严重违反了狗不理集团企业品牌管理规定和与狗不理集团签订的加盟协议相关约定，也严重损害了狗不理集团名誉，造成了极其恶劣的社会影响。

声明并说，事件反映出狗不理集团对加盟店管理上存在疏漏，“集团上下正在进行深刻反省”，将加强对加盟店的管理，以及严明直营店和加盟店重大事件管理报批规章制度和惩罚机制，一旦出现类似事件严惩不贷。

日前微博知名旅游博主谷岳发布了一则到狗不理北京王府井店的探店视频。视频中他一共花了98元（人民币，下同，约20新元）购买了一笼酱肉包和一笼猪肉包。

谷岳试吃后总结，酱肉包特别腻、没有用真材实料，而猪肉包则是皮厚馅少，面皮粘牙。他觉得从质量上来说，两屉包子只值20元，近百元的售价“有点贵”。

餐厅随即在网上发布声明，称谷岳发布、传播虚假视频内容，一切恶语中伤的言论均不实，侵犯了餐厅名誉权，并称已报警。

对于这则声明，多数网民表示不买账，认为餐厅店大欺客，无法接受批评，是一种“说不得”的“国营买卖”作风。值得注意的是，面对舆论不满，该声明早前已被删除。

