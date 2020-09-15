中国专家：普通人最快11月接种冠病疫苗

中国即将进入秋冬流感高发季，针对备受关注的冠病疫苗研发、生产及接种情况，中国疾控中心专家武桂珍说，普通人在今年11月或12月就可以接种疫苗。

据中国央视新闻客户端消息，对于目前中国研发的疫苗进展，中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍在央视《新闻1+1》节目中受访时说，她正在武汉参与疫苗生产车间安全评审，目前全球共有九种疫苗进入III期临床试验阶段，中国就占五种，其中新增一款中国与其他国家国际合作的疫苗。现在正紧锣密鼓地由卫健委组织专家对生产车间进行评审，已经有两家生产车间通过审批，正在进行第三家。

对于普通人还有多久能接种疫苗的问题，武桂珍说，“这个时间会很短，大概11月或12月，普通人就可以接种新冠疫苗，因为根据它的三期临床结果来看，目前进展非常顺利。”她还提到，她自己在今年4月份作为实验人群打了疫苗，“这几个月感觉非常好，没有任何不一样的地方，接种疫苗的时候，局部也没有疼痛”。

至于接种疫苗后能起效多久，武桂珍表示，根据以往的经验和过去研究的结果，期望大概起效一到三年。因为时间很短，他们还在继续观察。

另外，对于今年为何较早发布流感接种疫苗指南，武桂珍解释说，秋冬季容易高发的是呼吸道传染病，像流感、肺炎等传染病，并且低温对于冠病病毒来说易于传播。冠病早期症状和流感会有相似，希望大家能够注射流感疫苗，防止在感染后临床识别上的困难。