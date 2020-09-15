美国将阻止部分新疆产品进口 仍在分析全面禁令的法律依据

美国政府周一（14日）宣布，将阻止美国从中国新疆的五个特定实体进口棉花、服装和其他产品。不过美国但搁置了对新疆生产的所有棉花和番茄制品实施禁令的提议。

据路透社报道，美国国土安全部（DHS）代理副部长库奇内利（Kenneth Cuccinelli）说，“暂停放行令”（WROs）的目的是打击中国在新疆使用被拘留的维吾尔族穆斯林强迫劳动的行为。他说，美国政府正就针对整个新疆地区的进口禁令进行更多法律分析。

美国国土安全部通告，使用洛浦县第四职业技术学校和教培中心的劳动力生产的所有产品；洛浦县发制品产业园生产的护发产品；伊犁卓万服饰制造有限公司和宝东瑞斯德商贸有限公司生产的服装；新疆准噶尔棉麻有限公司生产加工的棉花以及合肥宝龙达信息技术有限公司制造的计算机零部件将被阻止进入美国。

两名了解特朗普政府内部讨论的人士透露，包括美国财政部长努钦、美国贸易代表莱特希泽和农业部长珀杜（Sonny Perdue）在内的一些关键官员对大范围禁令及其对供应链的影响表示了担忧。

根据中美两国第一阶段的贸易协议，中国还同意增加购买美国棉花，但由于美国禁止从中国主要的棉花产地进口，协议的实施可能面临风险。

库奇内利说：“由于其独特的性质，即适用于一个地区，而非一家公司或一家工厂，我们将对其进行更多的法律分析。”“我们以前还没有以这种方式对中国使用WRO，所以我们想确保一旦我们开始使用，可以这么说，会坚持下去。”

美国国土安全部官员说，对更广泛进口禁令的调查仍在进行中。

美国海关和边境保护局（CBP）官员上周告诉记者，准备下令禁止进口中国新疆地区的棉花和番茄，称因这些产品的生产过程涉及强迫劳动。

根据美国长期以来打击贩卖人口、童工和其他侵犯人权行为的法律，WRO允许美国海关和边境保护局可以因涉嫌强迫劳动而扣押相关货物。

特朗普政府在对待新疆维吾尔族穆斯林的问题上加大了对中国的施压力度。联合国曾据可信报告说，有100万穆斯林被拘留在新疆的多个再教育营中，并被安排工作。中国否认其虐待维吾尔族的指控，并说这些再教育营是打击极端主义所需的职业培训中心。