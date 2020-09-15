李彦宏：五年内无人驾驶将全面商用

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏预测，五年之内，无人驾驶技术会进入规模化商用阶段。

据澎湃新闻报道，李彦宏9月15日在百度世界2020大会上说，预计五年之内，无人驾驶技术会进入规模化商用阶段，交通拥堵将大大缓解，中国的一线城市将不再需要限购、限行，交通事故发生率也会大大降低。

李彦宏说：“从技术的角度来看，完全可以做到。” 通过测算，以车路协同为基础的智能交通基础设施建设，将能够提升15% 至30%的通行效率，从而为GDP贡献2.4% 至4.8%的绝对增长。

据了解，从2013年第一代车型小红，到2019年量产下线的红旗EV，百度的无人车已已经是第四代。目前，EV Robotaxi已经跑在北京、长沙、广州、重庆、沧州多城，并开启部分区域完全无人驾驶测试，EV Robotaxi也是中国首款批量前装的L4级自动驾驶汽车。

当天，百度Apollo自动驾驶首次亮相了无人驾驶的重要配套服务“5G云代驾”，该服务基于5G、智慧交通、V2X 等新基建设施，可为无人驾驶系统补位。比如，在面对临时道路变更或交通管制等情况，接到求助请求后的“5G云代驾”可以接管无人驾驶车，改为平行驾驶状态，帮助车辆解决问题。此外，Apollo也在解决自主泊车问题，搭载百度Apollo自主泊车解决方案的威马新车型2021年初就会上市销售，这是中国首个搭载L4级自主泊车功能的车型。