央视求和说 胡锡进：每句话解读为官方态度是夸大了

因中国大陆央视主播李红的“求和说”，台湾前立法院长王金平昨天已确定不参加海峡论坛。对此，《环球时报》总编辑胡锡进发文称，李红虽在央视任职，但把她的每句话都解读成官方态度，“显然是夸大了的”。

胡锡进昨晚在个人微博写道，媒体人在日常工作中难免说出一句带有个人观点和理解的话，各方和各界应当对媒体人给予包容。他说，无论中国大陆内部，还是两岸之间，或者台湾内部，“有什么纷争，都不要把媒体人的某一句话当成焦点展开博奕”。

他并称，李红已经做了说明，央视也几度表达了欢迎王金平率团出席海峡论坛态度的情况下，“各方有必要把焦点从李红的身上移开”。

“虽然那位主持人供职于央视，但把她的每一句话都解读成官方态度，显然是夸大了的。还是给媒体人多留一点空间，包括表达不那么准确的空间吧。他们毕竟不是官员。”

胡锡进表示，大陆国台办事后已重申了对海峡论坛以及对台政策的一贯态度，不过台湾一些舆论对这件事的恶炒、包括对国民党的借机攻讦显然是没有根据的。

胡锡进最后指出，国民党这一次因为台湾复杂的政治博弈而没有来，但海峡论坛仍会如期召开，产生应有的影响。他也希望这个风波很快过去，同时强调两岸各界应继续加强交流，遏制“台独”，共同维护两岸关系和平发展，维护台海和平稳定。

台湾在野国民党昨天宣布取消出席第十二届海峡论坛，担任团长的王金平确定不出席。但国民党表示，其他党员可用个人身份与会。

尽管国台办和李红已释出善意，但国民党大陆事务部主任左正东强调，由于国民党党员和社会看法没有改变的迹象，若照常出席，“两岸民意可能有重大的冲撞”。

王金平规划率团参加本周六在厦门举行的海峡论坛一波三折。先前曾传出台湾总统蔡英文有意邀请王金平出任海基会董事长，王金平此次应国民党主席江启臣之邀代表出席海峡论坛，却求见蔡英文，被联想此行是为蔡英文向大陆方面传话，引起国民党内不小的反弹。

李红又在节目中指“这个人是来求和”，在台湾当前反中的主流气氛下引发轩然大波，国民党主席江启臣前天要求大陆方面致歉，未获回音。



