中国贵州省大方县拖欠教师工资近5亿元（人民币，下同，1亿新元）一事经报道后，出现各地教师群体反映工资拖欠问题。不过，也有不少地区明确当地已实现教师工资超过了公务员。

据澎湃新闻15日报道，浙江地级市金华就在今年教师节当天，官方宣布了下辖的浦江县、武义县等地“教师收入已超公务员”的消息，而该市下辖的县级义乌市更是将教师年终奖提高超过9万元。

而浙江省内GDP常年稳居前三甲的温州市，其政治、经济、文化中心鹿城区也已公布了该区义务教育教师在今年实现工资收入高出区公务员。

此外，江西省赣州市南康区、河南省信阳市固始县也分别公关部，当地教师工资超过了公务员。

三年前的2017年9月，中共中央办公厅印发文件，强调确保教师平均工资水平不低于或高于当地公务员平均工资水平。今年更是出台多项政策，释放出加大力度确保上述要求落到实处的信号。

中国国务院教育督导委员会办公室今年3月通知，要求今年底前实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平”的目标。

国务院教育督导委员会办公室主任田祖荫5月19日，在教育部召开的新闻发布会上也明确指出：义务教育教师工资水平不低于公务员，要求今年底以前必须完成这项任务，作为一项硬任务，要求各地开展自查。