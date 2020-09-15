习近平：涉港涉疆实质是国家主权安全

中国国家主席习近平表示，涉港涉疆问题的实质是维护中国国家主权、安全、统一，强调中国坚决反对任何国家干涉中国内政。

习近平昨晚同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩，以及欧盟轮值主席国德国总理默克尔，以视讯方式举行中德欧领导人会晤。

据新华社报道，习近平在会中阐明中国在涉港、涉疆问题上的原则立场时，作出上述表示。

此外，习近平也针对人权问题时形容，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，“人权保障没有最好，只有更好”。

他强调，各国首先应该做好自己的事情，并相信欧盟能够解决好自身存在的人权问题。同时，中国也不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。中国愿同欧盟本着相互尊重的原则加强交流，共同进步。

据德国之声报道，欧洲理事会主席米歇尔在会中指出，中国必须要保护香港的自由与人权。这是米歇尔和冯德莱恩三个月内第二度与习近平会晤，上一次会晤是在《香港国安法》生效前夕。欧盟当时警告，如果北京仍决定推动实施香港国安法计划，将产生“非常负面”的后果

默克尔则说，中欧双方需要就新疆、西藏、香港等问题开展真诚的对话，并表示面对欧盟在人权问题上的表态，“习近平只是重申了中方观点，这与我们欧洲的观点当然有所不同”。

她也承认，双方在此次视讯峰会上确实没能在人权议题上取得多少共识。



