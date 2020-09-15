美媒：C919客机显露中国多项科技短板

美国媒体引述专家报道说，中国的C919飞机在各项重要技术上对国外的依赖程度极高，能让这款飞机飞起来的东西都是西方的。如果没有美国技术，中国的大飞机工程将整个“脱轨”。

据美国之音15日报道，截至目前，中国商飞共生产了六架C919试飞飞机。中国东方航空已确定成为C919的首家用户，官方宣布的交付日期定在2021年。

该媒体评论说，中国商飞主攻研制的“大飞机”C919遇到不少难题。这款以空中客车A320neo和波音737MAX作为竞争对象的中短程窄体单通道客机，自从2017年5月试飞后，交付日期从原定的2015年年底一拖再拖。

据报道，C919飞机在各项重要技术上对国外的依赖程度极高，飞机的动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等关键领域，都直接采用国外成熟的产品和技术、或是由中外合资企业制造；中国国内航空工业部门参与设计制造的主要是机身、机翼、尾翼、内饰等部分。

C919使用的LEAP-1C发动机由美国通用电气和法国赛峰公司合资的CFM国际公司研发生产。C919的航电、飞控系统也极为依赖美国供应商。C919的一级供应商中，至少包括七家美国企业。

其中，通用电气航空集团（GE Aviation）民用航电系统提供核心航电系统、显示系统、机载维护系统和航电系统综合服务；运动和控制技术制造商派克汉尼汾公司（Parker Hannifin）旗下的派克宇航是C919飞机液压系统、主飞控作动系统、 燃油系统和油箱惰化系统的供应商；霍尼韦尔（Honeywell）为C919提供四项关键系统，包括飞行控制系统、机轮和刹车系统、辅助动力装置及导航系统；穆格公司（Moog）参与提供C919高升力系统。

华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）中国商务和经济高级顾问兼理事会主席甘思德（Scott Kennedy）受访时否定了中国大飞机全面国产化的前景。他说：“说到C919，它只是名义上的中国飞机。所有能让这款飞机飞起来的东西都是西方的。它的供应链也不能称作全球供应链，它实际上是一个西方的供应链，并且主要是美国的供应链。”

蒂尔集团副总裁、航空分析师阿布拉菲亚（Richard Aboulafia）也评价说，没有美国技术，中国的大飞机工程将整个“脱轨”。

甘思德认为，中国近年来的战略发展路线、以及美中关系紧张，让美国制裁中国航空业的可能性骤然升高。

他说：“中国最初在2008年、2009年对C919作展望，开始寻找潜在的供应商时，民用商业运用和国家安全之间的分界线相当明确。随着美中关系的恶化，情况有所不同。随着中国推行军民融合计划，民用与军用的界限也发生了变化。现在很有可能的是，西方国家政府可能会重新审查美国和西方供应商承诺提供给C919的技术，可能认定这些技术会帮助中国军事发展。”

甘思德对于中国自力更生发展商用飞机制造业的前景并不看好：“只有巴西、加拿大、美国、欧盟等少数几个国家制造出了成功的商用飞机。俄罗斯也试过，但他们的飞机并不怎么样。印尼人、甚至日本人基本上都放弃了。所以这不是真要批评中国，因为我们讨论的是最先进的技术。”

蒂尔集团的阿布拉菲亚评论说，中国政府在航空等领域采取的自立门户政策可能是为了美中全面脱钩做准备。他警告，后果可能是让中国重回冷战时期的前苏联老路。“他们（中国）并不准备在国际市场上竞争，他们只是在为了飞机自给自足的未来做准备，为西方和中国之间不再进行这种贸易做准备。”

阿布拉菲亚说：“这是对苏联模式的重复…世界上只有两个国家曾经自己建造过双通道喷气式飞机。一个是美国，另一个是前苏联。”

甘思德也认为，试图寻求自力更生和独立的战略只会减缓中国的技术进步。

