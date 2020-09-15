陕西原副省长陈国强被判13年刑期

中国陕西原副省长陈国强以受贿罪被判处13年刑期，并处罚金300万元（人民币，下同，60.17万新元）。陈国强表示服从法院判决，不上诉。

据界面新闻报道，陈国强受贿案今日（15日）公开宣判，天津市中级法院对陈国强以受贿罪判处13年刑期，并处罚金300万元。

法院经审理查明，陈国强2006年至2018年利用职务便利，通过其他人员职务上的行为，为有关单位和个人在项目承揽、融资贷款、职务调整等事项上提供帮助，直接或通过其亲属收受财物共计折合人民币3566万余元。

法院认为，陈国强的行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大，并为多人职务提拔、调整提供帮助，具有从重处罚情节。同时，其又具有自首、认罪悔罪、积极退赃、赃款赃物已全部追缴等情节，依法可从轻处罚，遂作出上述判决。

香港《星岛日报》曾报道，陈国强与涉秦岭案的的中共陕西原省委书记赵正永是安徽老乡，其仕途一直在陕西。

陈国强曾被视为“赵正永大管家”，在赵正永担任省长、省委书记期间担任省政府秘书长，去年升为副省长，分管省国土资源、环境保护、住房和城乡建设、交通。据港媒报道，陈国强据传在赵正永今年1月15日落马当天被带走协助调查。

中共纪委国家监委1月4日通报，对赵正永问题进行调查发现，赵正永毫无“四个意识”，拒不落实“两个维护”的政治责任，对中共中央决策部署阳奉阴违。

对赵正永的通报写道，其构成了严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，是十八大以来不收敛不收手，政治问题和经济问题交织的腐败典型。

赵正永今年7月31日被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。