一中企被指收集全球大量个人信息

中国一家公司被指“与中国军方和情报部门有关联”，收集了世界各地240万人的个人资料。

据美国之音报道，曾经在北京大学担任经济学教授的美国学者鲍尔丁（Christopher Balding）周日（9月13日）披露，深圳振华数据信息技术有限公司拥有巨大境外个人数据库。鲍尔丁说，这项发现首次证实了人们对中国大量搜集境外个人数据以影响和控制外国事务的猜测。

鲍尔丁说，当他去年开始研究中国科技巨商华为公司的运作时，有人意外地给他递送了深圳振华数据公司的庞大数据库资料。到目前为止，他和网络安全专家们已经整理了振华数据收集25万人的个人资料，其中包括5万2000个美国人和5000名加拿大人。这些人当中包括国家领导人、军事官员、企业家和艺术家。

深圳振华数据信息技术有限公司在招聘广告的公司简介中说，该公司在全球200多个国家和地区设立数据处理中心，企业使命是整合全球开源数据，助力民族复兴。

澳大利亚广播公司（ABC）14日报道，上述中企的数据库最近泄露，数据库中有全球240多万人的个人信息，其中包括3.5万名澳大利亚人的信息。

据报道，在信息收集方面，深圳振华通过推特、面簿、领英等社交平台、新闻报道和犯罪记录来收集目标对象包括出生日期、地址、婚姻状况、照片、政治背景、亲属和社交媒体账号等个人信息。虽然大部分信息都是从开源资料中获取的，但某些个人档案还包含“更为隐私的银行记录、工作申请和心理档案”。

印度媒体也在同一天加入对此事的报道中，《印度快报》报道，深圳振华担负着“监控”1万多名印度人的任务，其中包括印度总统科温德、总理莫迪、国大党主席甘地等名人政要。

对于此事，中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》联系了深圳振华数据信息技术有限公司，该公司负责商务工作的孙女士说，公司已经了解到有关报道。她说：“我们本来是很正常的商业行为，被（外媒）肆意地曲解和放大了。”

孙女士说，公司目前没有就此事发表声明的计划，至于后续是否会发表声明，需要看事态的发展。