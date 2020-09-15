网传张文宏获赠別墅与千万现金 官方：属项目经费

中国微博昨天流传消息称，中国知名抗疫专家张文宏获无锡市政府赠送一套湖边别墅，以及1200万元人民币（下同，240万新元）现金作奖励。对此，无锡市第五人民医院回应称，该巨额金钱是无锡市政府给予张文宏团队的项目支持经费，其中10%用于团队成员补助。

综合观察者网、《新京报》等报道，这条流传在微博的消息称：“上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏去无锡了，无锡市政府奖励了他一套湖墅+1200万元现金，另加5000万元研究资金。”目前微博上已找不到该消息。

不过，这消息经媒体报道后引发舆论热议。为此，无锡市第五人民医院昨天迅速透过官方微信公众号解释。

无锡市第五人民医院在回应中说，该院抢抓长三角一体化发展机遇，柔性引进张文宏教授专家团队，为进一步推动该院感染科建设，故给予张文宏团队项目支持经费，主要用于临床科研与技术创新等，同时欢迎各类医疗卫生专才到无锡合作。

此外，张文宏也在个人微博回应此事，并配上“满头问号”的表情包转发了指控他收千万元的消息。

在晚上10点多，张文宏又转发了自己在8月7日曾就加入无锡太湖人才计划一事发布的博文，并附上了无锡五院的情况说明。

今年8月初在无锡举行的太湖人才峰会上，张文宏带领的无锡市第五人民医院感染科团队被评为2020年度“太湖人才计划”医学专家团队，现场获得现金奖励，据指这是上述官方公布中提及的项目经费。

报道称，张文宏当时曾表示这笔资金虽然属于其个人的部分，但全部都会捐赠给以他的导师翁心华教授命名的青年基金，为从事公共卫生事业的青年医生提供扶持。