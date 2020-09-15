中国券商行业新贵东方财富规模已超瑞信

中国券商行业新贵东方财富的股票今年以来飙升了78%，市值甚至超过了瑞信集团。

据彭博社报道，这家互联网券商和市场资讯数据服务商的股票今年以来飙升了78%，市值超过2000亿元人民币（401.23亿新元），由此跻身全球最大的上市券商之列。根据彭博汇总的数据，其市值超过了瑞信集团。

该公司创始人其实曾是一位分析师兼专栏作家，他2005年创立了上海东财信息技术有限公司，后更名为东方财富，其所持有的21%股份现在价值62亿美元（84.37亿新元）。他的父亲和妻子分别是第二和第三大股东，合计持有5%的股份。

东方财富在精通技术的年轻人中找到了合适的定位。在疫情期间，成百上千万被迫待在家中的年轻人转向了股票交易。2020年上半年，东方财富收入增长67%，净利润翻了一番还多。

分析师和投资者认为，与本地竞争对手相比，东方财富拥有一个优势，它是中国唯一一家拥有股票交易和公募基金销售牌照的中国互联网券商，而这部分业务占到其收入的90%。该公司会向机构投资者出售市场数据，还有一个名为股吧的聊天论坛，数百万计的投资者会在此交流股票交易技巧和传言。

觅确投资总经理兼基金经理周宁分析说，该股的上涨与其业务模式的稀缺性有关，它是一家金融数据提供商，又是一家券商，在两个阵营都如鱼得水，而且还是自身领域唯一的参与者。他将东方财富列为自己的10大持仓之一。

其实未能接受采访，东方财富拒绝置评。该公司还拒绝透露其用户数量，但大和证券估计，其股票应用拥有大约1140万月活跃用户，公募基金应用约有1090万。大和在8月份的一份报告中写道，在中国股票应用软件中，东方财富仅落后于拥有1730万用户的同花顺。

其实2014年在罕见接受国内媒体第一财经采访时曾说，他的性格有些内向，所以想要找一个不需要抛头露面就可以与更多投资者交流的平台。

东财最初只是一家信息提供商，但从2015年开始朝着新的方向拓展，通过收购西藏同信证券股份有限公司获得了一张牌照。该公司在2018年获得了公募基金牌照，从而可以在销售第三方产品的同时经营自己的基金。