高雄市议员黄捷的罢免达首阶段门槛

自台湾高雄市前市长韩国瑜6月初被投票罢免后，全台即掀起罢免多名议员。其中，早前高调支持韩国瑜被罢的高雄市议员黄捷的罢免连署，昨天据报已通过第一阶段。

综合《联合报》、中时电子报等台媒报道，台湾中央选举委员会昨天证实发起罢免高雄市议员黄捷案连署一阶段过关。对此，黄捷回应称“尊重也献上祝福”。她还说，高雄已经换了新市长，早已跨步向前，自己会兢兢业业做好该做的事，认真质询新市长，给高雄人不一样的希望。

罢免黄捷的团体“凤山清捷队”发言人徐尚贤受访时表示，罢免黄捷第二阶段的正式启动时间尚未确定，目前等待中选会发函通知；待收到中选会通知后，依规定在10天内到中选会取回连署格式文件，并在隔天启动及起算60天内完成连署。

他并说，黄捷所在的高雄凤山选区，依规定第二阶段罢免连署门槛是2万8783份，目前他们已掌握约3万份的连署书，但会以4万份连署为目标。未来会采地毯式连署，走遍凤山区，让要参与罢免的民众都能连署。

依台湾《公职人员选罢法》规定，以罢免黄捷所在凤山区市议员选举公民数为例，罢免第一阶段要1%以上选民连署提议、第二阶段要10%以上选民连署，第三阶段才是投票。资料显示，凤山区选举人数是28万7829人

