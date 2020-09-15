报告：中国是亚太地区少数摆脱经济低迷的经济体之一

亚洲开发银行15日发布报告说，中国是亚太地区少数成功摆脱经济低迷的经济体之一。

据新华社报道，这份名为《2020年亚洲发展展望（更新）》的报告预计，今年中国经济增长1.8%，2021年增长7.7%。

报告说，受疫情影响，当前亚太地区大多数经济体面临经济增长困境，而中国经济得以实现增长，主要由于其公共卫生措施的成功实施为经济增长奠定了基础。同时，中国基础设施投资保持增长势头，消费将在今年逐步复苏。此外，随着疫情期间的限制措施逐步放宽，经济活动逐步恢复，中国劳动力市场情况有望得到改善。

报告说，中国今年二季度国内生产总值同比增长3.2%，预计接下来中国经济增长速度将进一步加快。

对于整个亚太地区经济，亚行认为疫情影响持续仍是本地区经济面临的最大下行风险。报告预测亚太发展中经济体2020年整体经济增长为负0.7%，为自20世纪60年代初以来首次经济负增长。

亚行首席经济学家泽田康幸呼吁亚太各经济体采取协调一致的应对措施，保护最脆弱群体的生命与生计，确保安全复工和商业活动重启，以实现本地区经济包容和可持续复苏。

亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测。