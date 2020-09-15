新华社称甲骨文为TikTok提供云服务 不涉出售

中国字节跳动公司旗下的TikTok在美国的命运有新发展。

中国官媒新华社今天透露，TikTok已确认向美国财政部递交一份方案，相信可解决美国政府的安全顾虑，继续支持一亿用户在平台上建立联系和娱乐，以及帮助依靠TikTok谋生的数十万小企业和创作者拓展事业。

报道也指出，方案若获批准，美国甲骨文公司将为TikTok提供云服务，但不涉及TikTok的出售，也不涉及TikTok的核心技术转让。

美国财政部长姆努钦此前证实，行政部门已经收到甲骨文与TikTok达成的并购方案。

他并说：“我们对微软和甲骨文都很有信心。他们（TikTok）选择了甲骨文。我们将与双方的技术团队和我们的技术团队一起对这个收购案进行审查，看看他们是否作出合理安排，确保美国公民的电话数据的安全。”

美国总统特朗普上个月签署行政令，要求TikTok在45天内完成出售谈判，否则将被关闭。不过，姆努钦表示，这个最后期限已经从原定的9月15日延至9月20日。

随后，TikTok与美国软件巨头微软展开并购谈判。甲骨文8月下旬才加入进来。

TikTok最后选择了甲骨文。据报道，TikTok这样做的原因是对微软的报价和并购方式都不满意。微软要买断TikTok的美国业务，TikTok在交易后完全出局。这种做法与北京的期望相去甚远，北京坚持TikTok的并购方案不能包括其核心技术--算法。

而甲骨文的并购方式允许TikTok保留小部分股权，其用户数据将转移至甲骨文保存，这样并购不会影响美国用户的使用。但目前还不清楚，甲骨文方案是否包括算法技术的转让。

分析人士表示，美国当局封杀TikTok的主因是担心它掌握的巨量用户信息会被中共用来危害美国国家安全。如果继续让TikTok人员参与美国业务的运作，甲骨文只是作为合作方负责数据管理，这与特朗普的想法差距太大，很难通过美国政府的审查。