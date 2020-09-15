拒签政治表态文件 台湾的鸟会被国际鸟盟除名

台湾的中华鸟会因“中文名称对伙伴关系造成经营风险”，被国际鸟盟解除伙伴关系。

据《自由时报》报道，国际鸟盟（BirdLife International）于9月7日全球理事会投票决议，指出因中文名称“中华民国野鸟学会”对国际鸟盟的伙伴关系造成经营上的“风险”，因此将中华鸟会自正式伙伴关系中移除。

华鸟会今日对除名表示不满说，鸟类保育无国界，保育工作需要全球合作实践，中华鸟会自始至终都是真正的合作伙伴，这对鸟类保育是个令人伤痛的时刻。

中华鸟会表示，国际鸟盟自2019年底起要求中华鸟会更改合法注册的中文名称，而中华鸟会作为共同保育伙伴，愿意讨论此议题。事实上，中华鸟会在过去20年间已被三度要求更改过英文名称，这是首次被提及中文名称的问题。

中华鸟会进一步说明，国际鸟盟全球理事会甚至片面要求中华鸟会签署一份文件，“承诺不促进或倡导中华民国的合法性及台湾脱离中国独立”。中华鸟会认为，该组织作为野鸟保育的非政府组织，从未就任何此类议题表达过立场，签署这样的文件相当不合适，因此拒绝签署。

中华鸟会指出，除了要求更名、签署声明外，国际鸟盟也告知将不参与由台湾政府全额或部分资助的任何相关活动，也不允许国际鸟盟的名称和标志被使用或展示在有标示台湾旗帜、标志、符号等相关文件、文献、报告或任何形式的传播媒体。国际鸟盟解释说，“是因为要与中华民国的独立保持距离”。

中华鸟会指，国际鸟盟这样的解释显然是基于政治考量，“全球保育组织不应该做出这样的决定。”

中华鸟会强调，台湾方面已尽最大努力沟通，也依程序预定于9月19日的会员代表大会进行讨论，但在会员大会举办前，国际鸟盟却以中华鸟会尚未解决“风险”为理由，将中华鸟会从伙伴关系中移除。

中华鸟会表示，将重要的成员从伙伴关系中除名，成为政治妨碍鸟类保育的例子。对鸟类来说，世上没有国界的区隔，保育工作需要全球网络合作来实践，中华鸟会自始至终都是真正的合作伙伴，仍会持续努力进行鸟类与全球生物多样性的保育工作。

国际鸟盟是全球规模最大的生态保育组织，中华民国野鸟学会当年即加入成为创始会员。