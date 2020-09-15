中国指责美国凭空捏造新疆“强迫劳动”问题

针对美国政府以涉嫌在新疆“强迫劳动”为由禁止从中国进口部分产品，中国外交部回应说，“强迫劳动”问题严重违背事实，完全是凭空捏造，敦促美方停止借涉疆问题干扰破坏中美企业之间的正常经贸合作。

路透社早前报道，美国政府周一宣布，将阻止美国从中国新疆的五个特定实体进口棉花、服装和其他产品。

美国国土安全部（DHS）代理副部长库奇内利说，“暂停放行令”（WROs）的目的是打击中国在新疆使用被拘留的维族穆斯林强迫劳动的行为。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回应相关问题时说，美方以所谓“强迫劳动”问题为借口，对有关中国企业采取限制措施，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，是赤裸裸的霸凌行径，中方坚决反对。

汪文斌表示，所谓“强迫劳动”问题完全是美西方一些机构和人员凭空捏造，严重违背事实。他指出，新疆籍少数民族务工人员各项权益都受法律保护，其人身自由从未受到任何限制，他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字均依法受到保护。

汪文斌强调，敦促美方尊重事实，放下偏见，停止搞政治操弄，停止借涉疆问题干扰破坏中美企业之间的正常经贸合作，并称中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业合法权益。