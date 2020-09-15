前台北县长周锡玮称愿参加海峡论坛

台湾前台北县长周锡玮今天（15日）提到，自己愿意参加海峡论坛，并谴责民进党不敢去，只会在家里耍狠。

据台湾中时电子报报道，对于海峡论坛由谁参加，会不会被抹红、统战，甚至“求和”事件，属于蓝营的周锡玮在面簿视频中认为，这些都是片面之词，海峡论坛应该去，因为两岸之间很久没谈，容易产生误会，更重要的是，大家都希望两岸不要有战争，那就要谈，不要有误会。

周锡玮说，民进党谈的时候就是追求台湾尊严，国民党谈却是卖台，不管国民党做什么，就是被民进党抹红，ECFA续签、两岸会不会战争、人民交流要不要谈？过去都有谈、有交流，都没事，现在换民进党执政了却说这些都有事，所以用反渗透法、国安法来吓国民党、吓在野党。

他认为，政党应有独立自主、法治自由的空间，但今天国民党完全没有这样的空间，国民党从专制走向民主；民进党是民主走向专制，他让你不敢讲话，网军到处抹黑、抹红。

周锡玮提到，虽然只是个老百姓，没有任何官职、公职，是个国民党小小党员，“但我愿意过去对岸谈”。他认为，台湾人民都希望ECFA（海峡两岸经济合作框架协议）能续约，不要战争，“谁去讲，我们去讲啊！这叫追求台湾人民的和平，这不叫求和”。

周锡玮也批评民进党在台湾讲话“有什么用”，有本事到大陆去讲，去参加海峡论坛，“你要的尊严只有在谈判桌上才有尊严，大声讲出来才会有尊严，敢跟对方对抗跟讲理才是尊严，不是在自己家里打自己人给别人看，那个叫做霸道、霸凌。”