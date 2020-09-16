世贸裁定美国对华加征关税违反贸易规则

世界贸易组织昨天（15日）裁定，美国在美中贸易战中，向中国商品加征关税的做法违反全球贸易规则。这一裁决引发美国不满，中国则赞赏世贸裁决客观公正。

据路透社报道，美国政府辩称，他们在两年前对总值超过2000亿美元（2723亿新元）的中国商品加征关税是合理的，因为中国窃取知识产权，并强迫想进入中国市场的美国公司转让技术。

世贸三人专家组认为，美国关税违反贸易规则，因为这些关税仅适用于中国，并且高于美国同意制定的最高税率，并说华盛顿当时没有充分解释，为何这些举措是合理的例外情况。

不过，专家组也指出，他们只研究了美国所采取的措施，并非中国的反制行动，而华盛顿未在世贸挑战反制行动。

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）回应时说：“这份小组报告证实了特朗普政府四年来一直在说的：世贸完全不足以制止中国的有害技术做法。”

美国总统特朗普则说，他对这项裁决不知情，并称之后会留意此事。他说：“那我们就得对WTO做点什么，因为他们让中国逃脱谋害罪名。”

中国商务部在官网上说，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，中国始终坚定支持和维护这一基石，尊重世贸组织规则和裁决，也希望美国充分尊重专家组的裁决。

商务部说：“中方将美方单边主义和贸易保护主义的错误做法诉诸世贸组织争端解决机制，是维护自身合法权益的需要，也彰显了中方尊重世贸组织规则、维护多边贸易体制权威性的坚定决心。”

路透社的报道称，这项裁决将不太会立即影响美国关税。美国有可能会这项裁决提出上诉，但此举将使这起案件陷入法律空白状态，因为华盛顿已经阻止任命世贸上诉机构法官，从而阻止该机构要召开听证会所需的最低人数。