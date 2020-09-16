中纪委官网文章首次披露燕城监狱领导落马

中共中央纪委国家监委网站昨天发表一篇文章，首次披露燕城监狱原副监狱长乔洪慧被查的信息。

据北京青年报旗下微信号“政知见”报道，中央纪委国家监委网站在一篇题为《郭文思减刑案暴露的司法腐败》的观察文章中提到，违规违法减刑、假释、暂予监外执行等涉“减假暂”司法腐败损害法律权威、破坏社会公平，必须强化对权力的制约监督，深查司法领域违纪违法行为。

文章披露，郭文思案发生后，中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组与司法部开展定期会商，针对郭文思案等暴露出监狱系统存在的突出问题，就强化监狱管理主体责任、推进监狱系统反腐败斗争等提出监督建议。

文中表态，对监狱管理领域违纪违法问题始终保持高压态势，对刑罚执行中司法腐败行为零容忍。其中透露，中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组综合派驻以来，查处监狱警察九人，其中燕城监狱原副监狱长乔洪慧等三人被移送司法机关追究刑事责任。这是首次披露乔洪慧被查的消息。

燕城监狱位于河北省三河市燕郊，是司法部直接管辖的中央监狱，2002年投入使用。燕城监狱主要关押中央及省部级职务犯罪的重要罪犯和外籍犯人，以及具有研究价值的普通罪犯（研究各项改造手段的内在规律）。

今年3月14日，刑满释放人员郭文思在北京一家超市内因拒戴口罩，将一名七旬老人殴打致死。调查结果显示，2005年2月24日，郭文思因犯故意杀人罪被判处无期徒刑，后经九次减刑，于2019年7月24日刑满释放。

北京市纪委监委本月13日公布“郭文思减刑案”调查结果。郭文思在潮白监狱、清园监狱服刑期间，其父郭万普通过给予财物的方式，直接或通过他人请托监狱的主要领导及检察院、法院的相关人员，为郭文思快速减刑提供帮助。

通报显示，对时任市监狱管理局清河分局党委委员、副分局长刘永清，时任潮白监狱党委书记、监狱长隋建军等九名党员、公职人员给予开除党籍、开除公职（取消退休待遇）处分。

中纪委网站在昨天的文章中，将郭文思违规减刑九次后释放一事，与云南孙小果被判死刑后违规减刑出狱、内蒙古巴图孟和故意杀人后纸面服刑15年两起案例并列提及。

此外，就监狱系统存在的腐败，中国司法部部长唐一军在7月31日全国司法行政系统廉政工作电视电话会议上提到，监狱是司法行政系统廉政风险高的领域。

他说，2019年，监狱干警违纪违法案件占全系统61.19%。要以刀刃向内、刮骨疗毒的勇气，下大力气清除害群之马，遏制监狱系统腐败多发、高发态势。

报道称，高层已经注意到监狱系统腐败，尤其是“减假暂”领域腐败问题，且已经部署整治工作。

全国政法队伍教育整顿试点工作于7月8日启动。中共中央政法委秘书长、全国政法队伍教育整顿试点办公室主任陈一新介绍，要整治的六大顽瘴痼疾中就包括“违规违法减刑、假释、暂予监外执行”。

整顿工作的首批试点中就包括两所监狱。今年10月，试点工作结束后，2021年起将自下而上一级一级逐级在全国政法系统铺开。