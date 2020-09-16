云南瑞丽猪肉价涨至百元？有商家被停业整顿

云南省瑞丽市出现缅甸偷渡入境的冠病确诊病例，当地采取一系列防疫措施，有消息称瑞丽的猪肉价格已涨至百元人民币（约20新元），官方对此表示，市场价格总体平稳，已对高价售卖猪肉的市场主体停业整顿。

据《春城晚报》报道，在瑞丽市昨晚举行的疫情防控发布会上，有记者针对“瑞丽的肉价已经涨至百元”的消息提问，以及在严厉防控举措下如何维护市场稳定及保障市民日常物资供应。

瑞丽市疫情防控工作指挥部动物检疫及行业市场管理组常务副组长、市场监管局局长金宏回答说，他们主要采取了三方面措施，一是发布公告、微信群提示、广播等方式督促经营者规范价格行为，明码标价，不哄抬物价，不跟风涨价。二是在各集贸市场安排充足的监管人员全天候的巡查。从目前的监测结果来看，全市市场价格总体是平稳的。

三是保持12315投诉举报电话24小时畅通，成立投诉处置应急小组，对投诉案件快速处理。目前收到价格投诉举报三起，均已妥善处理，并对其中一起高价售卖猪肉的市场主体做出了停业整顿的处理。

金宏表示，下一步，瑞丽市市场监督管理局还将从严从重从快查处价格违法案件，守护群众“菜篮子”和“钱袋子”，实现保供稳价。

出现偷渡入境的确诊病例后，云南省已宣布全省边境地区进入战时状态，严控非法出入境活动。瑞丽市也决定对所有城区居民居家隔离并进行核酸检测，在此期间除了超市、药店和农贸市场，其他经营场所一律停业。未来一周，城区居民无特殊情况不得进出城区。此外，当地也将进一步加强市内缅甸籍人员排查。