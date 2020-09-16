美制裁中国优联集团 称其在柬埔寨项目或用于军事目的

美国财政部周二将中国的优联集团列入黑名单，该集团在柬埔寨开发七星海(Dara Sakor)港口、机场和度假村综合项目，美国称该项目是在从当地人手中夺取的土地上建造的，且有“可信的报告”称，该项目可能被用来存放中国的军事资产。

据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥称，有“可信报告”称，七星海综合项目“可能被用来存放(中国)军事资产。”

他在一份声明中补充说，“如果是这样的话，将违反柬埔寨宪法，并可能威胁到印度-太平洋地区的稳定，可能影响柬埔寨的主权和我们盟友的安全，”

美国财政部称优联集团是一家中国国有企业，曾先虚假注册为一家柬埔寨实体，以获得用于开发七星海项目的土地，随后又恢复注册为一家中国实体。

美财政部还称，优联集团出资的项目“迫使柬埔寨人离开他们的土地，破坏了环境，并损害了当地社区的生计”。

美国财政部声明援引了柬埔寨政府发言人Phay Siphan此前的发言，Sipan曾表示，七星海度假村可以被改用来存放军事资产。

财政部声明称，“(中国)在柬埔寨的永久军事存在可能威胁地区稳定，破坏和平解决争端、促进海上安全保障以及航行和飞越自由的前景。”

路透记者无法立即联系到优联集团置评。柬埔寨政府代表和中国驻美国大使馆均未立即回复置评请求。