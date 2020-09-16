美在台协会前主席：美大选后对台政策将保持连贯

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲分析称，未来不论是美国总统特朗普连任成功，或是前副总统拜登入主白宫，美国的对台政策将保持连贯。

据台湾《联合报》报道，卜睿哲（Richard Bush）昨天（15日）出席华府智库“全球台湾研究中心”（GTI）年度论坛时，分析美国总统大选结果对美中台关系的可能影响时表示，无论是特朗普或是民主党总统候选人拜登赢得总统大选，在台湾安全上，美国对台政策将保持连贯，因为改变现状的不是台湾或美国，是中国大陆。

卜睿哲说，美台的安全合作取决于台湾的防御及外在环境的威胁；若两岸发生冲突，华府是否介入，要看具体情况发展，且除了声明，北京也在看华府怎么说、怎么做，威慑不只建立在话语上。

除了卜睿哲，美国戴维森学院政治学教授任雪丽（Shelley Rigger）、国防部印太安全事务部前助理部长薛瑞福（Randall Schriver）等人也受邀与会。

薛瑞福在会上表示，不愿看到台海冲突，但风险正在增加，在特别指挥授权下，美国依法（台湾关系法）需维持足够抵抗侵略的防卫能力；随著中国大陆带来的挑战增加，凸显台湾战略地位的重要性，美国重新调整思维与部署，增强威慑，在确保台湾的存续和成功方面，美国会做好自己的工作。

薛瑞福还说，美国采取战略清晰、战术模糊，对台湾的存续和成功至关重要，台湾纳入“一中体系”不符合美国的战略利益；因此，美国对北京、对台湾和对世界各国公布前总统里根对台防卫政策的“六项保证”内容，就是传达这样的讯息。

此外，对于台湾开放美猪美牛进口，卜睿哲说，从美国贸易代表署（USTR）目前的做法，加上特朗普政府贸易保护主义的心态，他对于美台要能获得经贸进展不具信心；他认为，拜登若胜选，可能会重新盘点施政优先顺序，希望拜登主动加速推进经贸谈判。

任雪丽表示，蔡英文做了一个不受台湾民众欢迎的决定，就为强化与美国的经贸关系；蔡英文付出极为高昂的政治成本交换一个机会，美方最好不要让蔡失望。

卜睿哲说，“蔡总统已做出大胆决定，现在球在美国手上。”