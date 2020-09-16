中国商务部：去年中国对外直接投资存量全球第三

中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局今天联合发布公报称，去年中国对外直接投资流量规模仅次于日本，存量保持全球第三，次于美国和荷兰；对外直接投资存量的八成集中在服务业，主要分布在租赁和商务服务、批发和零售、金融等。

根据路透社报道，中国商务部网站刊登“2019年度中国对外直接投资统计公报”并称，2019年中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，超七成投资流向租赁和商务服务、制造、金融、批发和零售业四大行业，投资领域多元。投资覆盖全球188个国家和地区，对“一带一路”沿线国家投资稳步增长。

“中央企业和单位对外直接投资较快增长，地方企业存量占比超四成。”公报称，2019年，中央企业和单位对外非金融类直接投资272.1亿美元（370.23亿新元），同比增长18%。

公报显示，2019年末，地方企业对外非金融类直接投资存量达到7855.5亿美元,占全国非金融类存量的40.4%。广东、上海、山东位列2019年地方对外直接投资前三甲。

此外，东道国税收和就业贡献显著，对外投资双赢效果凸显。对外投资带动出口1,167亿美元，占中国货物出口总值的4.7%，实现销售收入25,120亿美元，同比增长4%。2019年中国境外企业的经营情况良好，超七成企业盈利或持平。