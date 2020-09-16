中国鼓励民营企业参与国家重大战略：“始终做政治上的明白人”

中国中共中央办公厅近日印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》提出，深化供给侧结构性改革，实现经济高质量发展，迫切需要民营企业加快转型升级，提高企业家队伍整体素质。要鼓励民营企业参与国家重大战略，参与混合所有制改革，并引导民营经济人士正确对待改革带来的利益调整。

根据路透社报道，新华社刊登的该意见指出，中国特色社会主义进入新时代，民营经济规模不断扩大、风险挑战明显增多，民营经济人士的价值观念和利益诉求日趋多样，民营经济统战工作面临新形势新任务。民营经济作为中国经济制度的内在要素，始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础。

“教育引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，始终做政治上的明白人。”意见称。

意见要求，要深入开展调查研究，及时反映和推动解决民营企业转型升级面临的体制机制性障碍。引导民营经济人士坚持稳中求进，坚守实业、做强主业，强化底线思维，增强风险意识，有效防范化解经营风险特别是金融风险。

鼓励民营企业参与国家重大战略。依托统一战线组织动员民营经济人士投身创新驱动发展战略等国家重大战略。加强与重点国家和地区工商领域社会团体及其驻华机构的交流合作，在相关国际合作机制中充分发挥工商联作用。引导民营企业积极参与“一带一路”建设。

引导民营经济人士正确对待改革带来的利益调整，理解改革、支持改革、参与改革；鼓励民营企业参与混合所有制改革。引导民营企业完善法人治理结构，探索建立中国特色现代企业制度；推动民营企业主动加强与世界一流企业和优秀国有企业交流合作，不断提升经营能力和管理水平。

意见并指出，要以促进市场公平竞争、平等保护产权为关键，推动构建市场化、法治化、国际化的营商环境；加强民营经济统计和监测分析，大力推进服务管理创新。

同时建立健全政企沟通协商制度，包括经济形势和民营经济发展状况分析研判、民营企业发展面临的普遍性问题、重点骨干民营企业风险防范和危机处置等；完善民营企业诉求反映和权益维护机制，依法维护企业正常经营秩序，尊重和保护企业家合法人身和财产权益。