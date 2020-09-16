大陆国台办回应央视主持“道歉说”：不符事实 勿把主持人言论上纲上线

大陆国台办发言人马晓光在今天的例行新闻发布会上，就央视主持人道歉一事回应道，台湾有些媒体报道的所谓“道歉声明”，完全不符合事实，并呼吁不要把主持人的个人言论无限放大，上纲上线，这不是处理问题应有的态度。

根据北京日报客户端消息，在大陆国台办今天上午举行疫情后首场例行新闻发布会上，有记者问，有报道指在国台办协调下，近日一位大陆主持人原已提交一份“道歉声明稿”给国民党，但其后来并未照稿致歉，令国民党无法接受，是否存在这样的情况？

马晓光表示，根本不存在这个引述报道所说的那种情况。台湾有些媒体报道的所谓“道歉声明”，完全不符合事实。

有台湾记者问，有人认为，国民党取消参加本届海峡论坛，起因是大陆一位主持人的言论，认为这对国民党的形象有所伤害。为什么对于国民党的要求，她一直没有道歉？第二个问题，事情发生后，国台办发出新闻稿欢迎王金平率团访问大陆。央视仍未安排主持人“道歉”，这是否意味着大陆对台工作出现“多头马车”和“鹰派”主导的情况？

马晓光应询说，首先要正式澄清，不存在你所说的大陆对台工作出现“多头马车”“鹰派”主导的情况。在对台大政方针上，大陆上上下下态度一致。我们有诚意和善意，但做事也有原则。您也是新闻媒体人，也曾因发表过一些个人观点“得罪”“忤逆”过民进党当局，我不知道你是不是受到过公权力的压制，要求被道歉？

马晓光还说，大家都是记者，可以将心比心，不要把主持人的个人言论无限放大，上纲上线，这不是处理问题应有的态度。事实上，大家也都注意到，事情发生以来，岛内有人挑拨离间，有人借题发挥，有人幸灾乐祸，有人推波助澜，他们谁道过歉？大家也可以检视一下，他们这些做法是不是在伤害两岸的感情？