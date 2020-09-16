中国科技部通报九起论文造假案 七起涉及购买论文

中国科技部近期会同相关部门和单位对学术论文造假、违规使用科研项目资金等案件进行了调查，处理了相关责任者，并将已完成调查处理的九起违规案件情况作出通报，其中七起涉及购买论文，另两起分别是违反论文署名规范问题以及套取财政科研资金问题。

根据《新京报》报道，涉及购买论文问题的包括中国医科大学肿瘤医院张睿、中国医科大学肿瘤医院于韬、青岛大学附属医院张坚、福建医科大学附属漳州市医院蔡丽生、南京医科大学附属苏州医院王贞、山东大学王秀丽以及南京理工大学陆伟。

相关机构对上述责任人员作出了终止基金项目、退回项目资金，取消其申报相关项目资格五年资格以及停止其研究生招生资格等处理。

另有河南大学第一附属医院孙明飞违反论文署名规范问题，被取消申报科技计划项目、评优评先资格三年，撤销其依托论文获取的相关项目、奖励、荣誉，并追回奖金;取消其申报科技计划项目、评优评先资格一年。

还有一起案件是北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司套取财政科研资金问题。中国科技部决定收缴项目违规资金96.07万元（19.29万新元），取消该公司及项目负责人吴宗毅申请财政性资金支持的各级各类科研活动资格五年。对其他涉嫌违规违纪问题线索，移送有关部门依法予以查处。

同时，上述案件涉及的论文买卖、代写代投第三方相关线索，科技部将按规定移送有关部门依法严厉打击。