胡润：腾讯、蚂蚁居中国互联网保险中介前二

胡润研究院周三首次发布中国互联网保险中介服务平台10强名单，腾讯微保、蚂蚁保险及轻松保居三甲位置；10强中有数家上市关联企业，价值10亿美元以上的独角兽企业占有五席。

根据路透社报道，该份《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》榜单，是按照近两年互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力进行综合排名。10家上榜企业中，四家总部在北京，深圳、杭州和上海各有两家。

“在后疫情时代，‘健康’成为一个特别热门的话题，保险产品的增长速度也比较快，比如今年上半年，中国保险业实现原保险保费收入同比增长6.5%，达到2.7万亿元（人民币，0.54万亿新元）（根据中国保险行业协会数据）。”胡润百富董事长兼首席调研官胡润称。

他表示，“产销分离”是保险业的大势所趋；目前中国有超过700家全国性的保险专业中介机构，其中近七成已获得网销资质。

“目前中国乃至全球保险科技进入发展新阶段，市场多方主体积极参与其中，抢占竞争高地。在保险行业‘产销分离’大的行业趋势以及互联网技术推动的影响下，中国未来互联网保险中介行业发展前景向好。”他说。

10强榜单中，慧择网、水滴保险商城、京东保险、苏宁保险、携程保险、微易保险师及度小满保险分别排行4-10位。

互联网保险业务是指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过保险公司自营网络平台、第三方销售平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。