研究“喝茶抗癌”小学生之父李红良被免两职并正接受审计

武汉大学官网消息显示，曾卷入“小学生研究喝茶抗癌获全国大赛三等奖”风波的李红良在今年5月6日已被免去武汉大学动物实验中心主任和武汉大学ABSL-Ⅲ实验室主任职务。

根据澎湃新闻报道，近日有网传消息称，卷入“小学生研究喝茶抗癌获全国大赛三等奖”风波的武汉大学基础医学院院长李红良已被免去模式动物研究所所长以及模式动物协同创新中心主任职务，并于9月15日主动辞去武大基础医学院院长职务。

针对网传职务变动信息，李红良办公室一名工作人员受询时说，需要联系党委宣传部了解情况；武汉大学党委宣传部工作人员称，需要发公函采访。基础医学院人才人事办公室的工作人员则表示，“不方便回答”。

武汉大学8月28日发布消息称，受学校党委组织部委托，武汉大学审计处决定派出审计组，从9月1日开始，对基础医学院院长李红良进行任期经济责任审计，审计期间为2016年12月20日至2020年7月31日。

据此前报道，武汉市两名小学生7月中旬获得全国青少年科技创新大赛三等奖的作品《茶多酚的抗肿瘤实验研究》被质疑造假，李红良则为上述两名学生之父。该实验涉及肿瘤剥离，给裸鼠注射肿瘤细胞等实验操作。网友质疑称，该项目需要研究者进行小鼠实验，且实验对逻辑性要求很高，小学生难以完成。湖南一高校相关领域的专家也表示，关于茶多酚抗癌，早有报道，且国内外都有大量文献。从专业角度看，该研究项目的创新性非常一般。从仅有的公示资料来看，其实质性价值也很一般。

此外，李红良团队2017年曾卷入学术造假风波。据此前报道，质疑主要围绕李红良2017年2月及5月发表在《自然-医学》上的两篇论文：（《靶向CFLAR改善小鼠和非人灵长类动物的非酒精性脂肪肝炎》 和《多泡体调控蛋白Tmbim1通过靶向Tlr4的溶酶体降解改善小鼠和猴子的非酒精性脂肪肝病》。

武汉大学2018年1月曾向媒体披露称，该校学术委员会认为：李红良团队被举报的相关内容不存在学术造假行为，但在论文撰写过程中存在个别疏漏，建议以后更加严谨细致。

据武汉大学基础医学院官网介绍，李红良系博士生导师，现任基础医学院院长、武汉大学模式动物研究所所长、武汉大学心血管病研究所副所长、中南医院医学科学研究中心主任。国家杰出青年基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”领军人才；学科专业：内科学（心血管病）、生物医学工程；研究方向为心脑血管代谢性疾病的发生机制和防治，基因工程动物模型的研发。