原上海市委副书记廖国勋当选天津市长

天津市第十七届人民代表大会第四次会议于今天选举，廖国勋当选为天津市市长。

根据天津日报微信公号消息，1963年出生的廖国勋是四川成都人，1983年7月加入中国共产党并与1983年8月参加工作，全日制大学、中央党校研究生学历。现任十九届中央纪委委员，天津市委副书记、市长，市政府党组书记。

廖国勋1983年8月从贵阳师范学院化学系化学专业大学毕业后，先后任贵州省凯里市四中教师、团委副书记；黔东南苗族侗族自治州民族管理学校教师、团委书记；黔东南苗族侗族自治州州委组织部秘书科副科长，知工办副主任、主任；贵州省委组织部办公室主任科员、副处级巡视员，干部调配处副处长(正处级)；贵州省委办公厅秘书三处处长；贵州省委副秘书长。

2007年6月起，廖国勋先后任贵州省铜仁地委副书记、行署专员，铜仁地委书记，铜仁市委书记。2012年4月起，先后任贵州省委常委、秘书长，浙江省委常委、组织部部长，上海市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任。

廖国勋2020年2月任上海市委副书记、政法委书记，市委党校校长，4月同时任中国浦东干部学院第一副院长。2020年8月任天津市委副书记，9月任天津市代市长、市政府党组书记，当选天津市市长。

同时，廖国勋也是第十九届中央纪委委员。党的十八大、十九大代表。第十一届、十三届全国人大代表。