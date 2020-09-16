李嘉诚向四间香港大学捐1.7亿港元推动创科

李嘉诚基金会主席李嘉诚今天致函港大李嘉诚医学院、中大医学院、科大、教大，引苏东坡《赤壁赋》，鼓励在万物多变中，以创新力量求存立足未来，以推动教育冲出混沌迷惘，并捐资共1.7亿港元（约3000万新元），支持多个科技项目。

李嘉诚首次同时向四间本地大学捐款。基金会已悉数把资助拨给四间院校。李嘉诚强调，香港医护、科研、教育人才均甚具潜质，加上“凭仁善断”的素养，定可继续以专业服务香港。他还表示，生物医学科技已成为解决各种生命难题的神幻钥匙，AI“无码”应用将是全方位能力提升的关键，面广寸深的大类课程已不足支撑长远竞争力，发展生物经济产业、推动AI能力在香港普及，刻不容缓。

捐助资金中有1亿元是支持港大医学院成立“低温电子显微设施研究中心”，引进诺贝尔得奖技术“Cryo-EM”，把移动中的微细生物分子冻结，以原子的尺度描绘，让科研人员看见3D高解像度的蛋白质结构，在促进研发药物的设计和生产将带来突破发展。

其中3500万元助建中文大学医学院世界高水平的转化组学平台，增设最先进的分析质谱仪系统，运用全球最快、最灵敏的质谱仪筛检方法，以从大量临床样本和中医药中找到有价值的生物化学分子，开发新型生物标志物和药物，推动相关范畴的研究。

另有3000万元支持科大发展合成生物学科研，落实相关先进项目，为注入未来的生物经济产业新动力奠下基础。合成生物学是一个跨学科研究，当中除了牵涉到分子生物学、生物科技，更会使用工程学的知识，透过大规模设计、编写或修改微生物的基因组 (Genome)，令它们像机器一般，表现出不同的功能，从而解决问题，例如治疗疾病、进行生物探测等等。

最后剩余的500万元资助教大与本地设计师合作，提升教材质素，并以AI教材授人以渔。教大将引入全港首个终端AI教材，由全球三大的AI芯片科技公司Kneron团队编写，配以AI软硬件教学，培育同学系统思维、符号运用与科技资讯等核心素养，相关课程获知名大学如美国普林斯顿大学、洛杉矶加州大学等肯定。

李嘉诚期望与四院校管理层，共同借科技革命之力，“自强守志，化虚幻梦境为实质竞争力。”