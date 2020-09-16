江启臣吁蔡英文向美方转达台湾人食安坚持

美国国务次卿克拉奇据报明天访台，国民党主席江启臣今天下午在中常会呼吁台湾总统蔡英文，就美猪问题向克拉奇忠实转达台湾人民心声，让美方了解民众对于食安的坚持。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，江启臣说，根据报道，美国务院次卿克拉奇将于明日率团访台，并主持有关台美经济与商业对话。国民党一方面欢迎次卿来访，也期待台湾与美方持续维持坚实、长久的友谊，并且转化为实质互惠的政策，避免这样的情谊因时空环境转换而有所不同。

江启臣向蔡英文喊话，民进党已全面执政，蔡英文可以当面向克拉奇忠实表达台湾人民心声，让美国了解国人对于食安的坚持。

此外，江启臣还提到，蔡英文在去年竞选辩论会上宣称“国情报告没有问题，只要立法院邀请我就会去”，他呼吁蔡英文不要打脸去年的自己，大方回应在野党的诉求，不要再以国会多数否决在野党的合情合理的提案，要尽快建立宪政惯例，成为第一个到立法院进行国情咨文的总统，勇敢接受国会议员的监督与提问。

江启臣表示，国民党也将联合理念相近的公民团体，以各种形式表达诉求，坚持维护人民食安，要求国会审查机制，支持立法院国民党团提出的“总统国情咨文”“行政院长道歉”“农委会主委下台”等三大诉求。

对于国民党在大陆央视主持人李红的“求和说”后续效应下取消参加海峡论坛，江启臣说，这样的转折凸显国民党虽然非常愿意推动两岸民间交流，但是也坚持两岸交流该有的底线、该有的原则，未来国民党仍期待双方继续寻求恰当时机，创造有利沟通的氛围，在对等、尊严、互惠的原则下，深化交流。