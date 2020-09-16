中科院：把美国“卡脖子”清单变成科研任务清单

中国科学院院长白春礼今天在国务院新闻办公室发布会上说，面临美国对中国高科技产业的打压，中科院将把美国卡脖子的清单变成科研任务清单进行布局。

据北京日报客户端报道，国新办今天（16日）举行新闻发布会，介绍中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展有关情况。

白春礼在发布会上说，当前中国科技的发展正在转型，经济高质量发展也需要科技高质量发展。面临着美国对中国高科技产业的打压，希望在这方面能做些工作。前期已经做了一些工作，未来十年还会针对一些卡脖子的关键问题做新的部署。

白春礼介绍说，这些新部署做了几方面，一是超算，研发出自己的超算系统，也已应用到气象预报、分子设计、药物研发、大气预报等，还可以用到基础性的研究、宇宙学研究等。二是高端轴承等很多关键材料还需要进口，把美国卡脖子的清单变成科研任务清单进行布局，比如航空轮胎、轴承钢、光刻机，还有一些关键的核心技术、关键原材料等，争取将来在第二期，聚焦在国家最关注的重大的领域，集中中科院全院的力量来做。

他表示，目前一些关键核心技术攻关成立领导小组，要求每个承担重大任务的人要签署责任状，研究所要做好后勤保障，要求承担科技任务的科技人员本身在承担任务攻关中不去报奖，不去干一些与承担任务无关的事情，全力把攻坚任务做好。