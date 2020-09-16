路透：阿里巴巴和中国移动考虑投资被美国拉黑的大华股份

三位知情人士表示，阿里巴巴和中国移动正在考虑向浙江大华技术股份有限公司投资30亿元人民币(约6亿新元)。

根据路透社报道，大华股份是中国第二大监控设备制造商，也是被美国去年列入黑名单的中国科技公司之一。美方表示，这些公司帮助北京监视和拘留维吾尔族和其他穆斯林少数民族。未经美国政府批准，那些列入黑名单的公司无法购买美国技术。

知情人士说，阿里巴巴和中国移动计划在未来几周通过定向增发，共同投资在深圳上市的大华股份。大华的市值为103亿美元。

其中两位知情人士说，中国移动也在与大华协商一项价值400亿元人民币、为期三年的商业协议。由于此事是私下进行的，知情人士不愿具名。

他们表示，该协议将授权中国移动使用大华的大数据和云计算服务，视频监控设备和物联网(IoT)技术。

这是关于这份商业协议和投资计划的首篇报导。中国移动和阿里巴巴均未回应置评请求。大华表示，没有关于此事的任何信息。

中国政府在搭建逾500个拥有全球最先进监控技术网络的智慧城市，这些城市的公共场所装有数以百万计的摄像头，人脸识别等技术得到更多的运用，以管理交通和公共卫生等各种问题。

这项动议对大华及其竞争对手海康威视都有益。

据前瞻产业研究院统计，2018年中国智慧城市市场规模达到7.9万亿元，2022年将达到25万亿元。新冠疫情大流行增强了该市场前景，全球对热成像摄像头的需求大增。

根据此前报道，亚马逊从大华股份购买了1500个摄像头，用于测量员工体温，交易金额接近1000万美元。