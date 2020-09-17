美国务次卿克拉奇今访台 41年来国务院最高层级

美国国务院宣布，国务院主管经济成长、能源和环境事务的次卿克拉奇（Keith Krach）今天将访问台湾，参加台湾前总统李登辉于后天（19日）的告别式。

克拉奇此次访台，将是华盛顿与台北1979年断交以来访问台湾的最高级别美国国务院官员。同时，这也是继美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）8月初访台后，今年第二位造访台湾的美国高阶官员。

据美国之音报道，国务院发言人奥特加斯发表声明说：“副国务卿克拉奇将前往台湾参加19日为前总统李登辉举行的告别式。美国通过以共有的政治与经济价值观维持我们与台湾及其生机勃勃的民主的牢固纽带而缅怀李总统的遗产。”

由于克拉奇出访约两周前，国务院才宣布创立台美双边经济暨商业对话，并交由他主持；《联合报》等台媒报道，克拉奇在台期间将主持该双边经济对话。

外界此前分析，克拉奇此次访台应该是主要讨论台湾在2021年扩大进口美国牛肉以及美国猪肉等双边贸易议题。

不过，有知情人士透露，贸易议题并非克拉奇此行主轴。他访台期间将拜会行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮等政府高层官员，也会出席总统蔡英文晚宴，双方会针对双边经济、民主等议题交换意见。克拉奇将在今天下午抵达台湾。

另有报道称，前美国国防部印太事务助理部长、现任华盛顿智库“2049计划研究所”（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver），也是克拉奇随团成员之一。

针对克拉奇访台一事，中国大陆国台办新闻发言人马晓光在昨天例行记者会中警告，台湾问题是中国的内政，不允许外部势力插手干涉，要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止同台湾地区开展任何形式的官方往来。

