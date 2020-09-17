特朗普：对所闻甲骨文和TikTok交易条款不满

（早报讯）美国总统特朗普说，他对听说的甲骨文和TikTok交易条款不满意，但表示要到周四上午才会听取有关细节的汇报。

彭博社报道，特朗普星期三（16日）是在被告知Tiktok母公司字节跳动将保留其应用资产的多数股权、而甲骨文只会收购少数股份后作出上述表述。特朗普说：“概念上来说，我不喜欢那样。”

特朗普表示，“我没准备好批准任何东西呢。” 但他表示，需要了解提议的更多细节。

据知情人士透露，甲骨文的TikTok交易方案没有化解美国政府官员对国家安全风险的担忧，而这份担忧有可能影响特朗普的决定。知情人士表示，尚未得出任何决定，政府官员仍在与这些公司继续协商，而双方若能解决余下的问题，就可能为该交易获得美国批准铺平道路。

知情人士表示，包括国务卿蓬佩奥在内的官员担心，若完成潜在交易，字节跳动仍可获取近1亿美国用户的数据。对方案中提到的新所有权结构，以及中国借此对该公司拥有多大影响力，官员们都保持警惕。

知情人士称，在周二下午举行的会议上，官员们担心该交易将使字节跳动保留在TikTok美国资产中的多数股权，而甲骨文仅持有少数股权。

白宫新闻发言人麦肯内妮在新闻发布会上称，有关TikTok的决定将“很快”做出。她说，“我们非常关心保护美国公民的数据和安全。”