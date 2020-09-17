消息：美国拟大幅加码对台军售

消息人士透露，随着特朗普政府不断加大力度向中国大陆施压，美国政府打算向台湾出售多达七种主要武器系统，包括地雷、巡航导弹和无人机。

如果此项消息属实，将是打破美国对台湾军售多年来惯例的罕见做法。以往美国对台湾军售总是分散进行，并且谨慎规划，以尽量降低与大陆政府之间的紧张关系。

路透社引述三位消息人士说，美国武器制造商洛克希德马丁、波音和General Atomics的军售案正在走出口流程，预计将在几周之内通报给国会。

一位业内消息人士表示，美国国务卿蓬佩奥本周将就这些方案向总统特朗普做汇报。其中部分交易台湾早在一年多以前就已提出，但直到现在才走审批程序。美国国务院发言人对此不予置评。

路透社分析称，随着中国大陆军方在台海采取越来越激进的行动，美国一直希望藉由国防部的“堡垒台湾”（Fortress Taiwan）计划，对大陆形成一种军事制衡。

另据报道，美国一位高级官员提到大陆在台湾海峡所展现的坚定和自信时说：“现在没有平衡，有的是失衡，我认为这很危险。”

这位官员还表示，台湾增加防务支出是迈出的重要一步，但必须继续努力。

中国外交部此前表示，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，中方对此坚决反对。另外，中方在7月时宣布，对美国向台湾军售案的洛克希德马丁公司实施制裁。