德国瑙曼基金会关闭香港办事处

德国弗里德里希-瑙曼自由基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）宣布，为保护工作人员不受《香港国安法》的威胁，决定关闭基金会驻港办事处。

资料显示，弗里德里希-瑙曼自由基金会是德国一个与德国自由民主党和国际自由联盟有关联的基金会，1958年由西德总统特奥多尔·豪斯创立，以推广自由民主的价值。该基金会曾在中国有分支机构，但在1996年撤出。

据德国之声报道，弗里德里希-瑙曼自由基金会主席帕克当地时间周三（16日）在柏林宣布关闭基金会驻港办事处。他说：“今天，谁在香港为民主和自由发声，谁就有危险”、“我们不能、也不愿让我们的工作人员与合作伙伴承受这样的风险”。

帕克透露，该基金会的长期合作伙伴于8月底已成为《香港国安法》的逮捕对象。为此，出于安全考虑，基金会不得不与剩下的四名工作人员分手。“香港今天弥漫着恐惧和无时不在的威胁的空气”。

中国今年6月底通过《香港国安法》。欧盟对该法提出严厉批评。该法指向被中国视为颠覆、分裂主义和恐怖主义的活动，给予国家安全机构广泛权力。欧盟认为，该法违背中国所作的国际承诺、违背香港基本法。

《香港国安法》通过前，德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen）曾警告说，德国在港政治基金将遭遇危险。