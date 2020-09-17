李克强：中国全年经济有望实现正增长

中国国务院总理李克强前晚（15日）出席世界经济论坛全球企业家特别对话会发表致辞时提到，中国全年经济有望实现正增长。

据人民网报道，李克强在致辞时介绍当前中国经济形势时说，近几个月主要指标保持稳定恢复态势，表明中国经济拥有强大韧性。中国有1.2亿市场主体，中国人民勤劳、智慧。保住上亿市场主体特别是量大面广的中小微企业、个体工商户，就能实现今年城镇新增就业900万人以上目标，稳住经济基本盘，并为未来发展奠定基础。

李克强表示，7、8月份中国经济继续稳定恢复，说明宏观政策的积极成效在不断显现。但中国经济下一步发展仍面临世界经济的不确定性。中国在保持宏观政策适时有力合理过程中，将注重政策实施，也会根据形势变化完善和丰富政策内涵，巩固经济企稳回升势头。经过努力，中国经济发展可以实现年度主要预期目标，全年经济有望实现正增长。

他还指出，当前世界经济的不稳定性上升，自由贸易在曲折中前进，但大方向不会改变，因为经济全球化大趋势不会改变。要共同维护贸易和投资自由化便利化，尽快恢复全球产业链供应链，让世界经济“活”起来。

他强调，无论外部环境如何变化，中国都会坚定不移深化改革扩大开放。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环，实现更高水平对外开放。

李克强表示，中国将继续放宽市场准入，保障外资合法权益，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。中国将在有效防控疫情前提下，开辟更多人员往来“快捷通道”和货物通关“绿色通道”，为企业跨国经营提供便利。

对话会以视频方式举行，世界经济论坛主席施瓦布主持，全球近600位企业家参加。

根据中国统计局的数据，中国首季GDP同比下降6.8%，第二季则同比增长3.2%，上半年GDP同比下降1.6%。